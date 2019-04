JOYCE - Was Frauen inspiriert

Schön gestaltet

Mit ihren schön gestalteten Seiten, persönlichen Kolumnen und frischen Ideen inspiriert JOYCE Frauen, die auftanken und genießen, Gott begegnen, etwas in der Gesellschaft bewegen und das Leben feiern möchten.

Nah am Leben

Unsere Autorinnen leben selbst worüber sie schreiben. Sie ermutigen uns dazu, unseren Alltag mit Gott zu leben und das Potenzial in uns zu entfalten - ganz egal, ob mit Familie oder als Single, im Beruf oder Zuhause. Außerdem in jedem Heft: Erfahrungen und praktische Tipps, die das Leben noch schöner machen.

Dicht an Gott

Die JOYCE-Macherinnen sind Gott in den Höhen und Tiefen ihres Lebens begegnet sind und wissen deshalb, wie lebendig, herausfordernd und erfüllend ein Leben mit Gott ist. Genau darüber schreiben sie in JOYCE.



Eine Leserin schreibt: "JOYCE ist für mich ein wahres Geschenk! Hier wird Klartext geschrieben. Es wird gelebt, gerungen, gefreut, gefragt, gejubelt, gesucht, gebetet." S. M.-E